Замминистра иностранных дел Азербайджана примет участие в министерской встрече Совета Европы

16 мая 2019 16:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев примет участие в министерской встрече Совета Европы, которая пройдет в Хельсинки 16-17 мая.

Об этом сообщила в четверг Trend пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Отметим, что министры иностранных дел 47 государств-членов Совета Европы проведут свое ежегодное совещание 16 и 17 мая 2019 года в столице Финляндии - Хельсинки.

Министрам будет предложено принять ключевые решения для будущего организации, которая в настоящее время сталкивается с рядом проблем. Они проведут обсуждения на основе доклада Генерального секретаря Совета Европы Турбьёрна Ягланда о будущих вызовах и укреплении Совета Европы. Проект повестки дня встречи также включает в себя другие вопросы, такие как роль организации в разрешении конфликтов и кризисов в Европе, обеспечение долгосрочной эффективности системы Европейской конвенции о правах человека и сотрудничество между Советом Европы и Европейским Союзом.

В конце министерской сессии (17 мая) под председательством министра иностранных дел Финляндии Тимо Сойни Финляндия передаст Франции председательство в Комитете министров. Госсекретарь Франции по европейским делам Амели де Монтшалин представит приоритеты председательства своей страны.

16 мая состоится церемония, посвященная 70-летию Совета Европы. В этом контексте также будет проведено праздничное мероприятие, которое позволит правительствам подписать и ратифицировать ряд конвенций Совета Европы.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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