Таир Миркишили: Конечная цель экономического развития – обеспечение лучшей жизни граждан Азербайджана (ВИДЕО)

22 мая 2019 10:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Конечная цель экономического развития – обеспечение лучшей жизни граждан.
Об этом, в рамках видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah", сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Таир Миркишили.

По словам депутата, в основе услуг, оказываемых населению во всех сферах, стоит развитие экономики: «Если экономика не будет развиваться, если государство не будет богатеть, и не будет источников дохода, то обеспечить эти услуги было бы трудно. Поэтому развитие экономики, ускоренные реформы, проводимые под руководством Президента Ильхама Алиева, обеспечивают то, что получаемые новые и дополнительные доходы большей частью направлены на граждан».

Миркишили отметил, что рост, зафиксированный в общем валовом продукте, промышленном производстве, ненефтяной промышленности - реальные результаты экономических реформ, проводимых главой государства.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Другие выпуски видеопроекта доступны по ссылке, а также на Youtube-канале АМИ Trend.

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