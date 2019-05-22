Вопрос задержания журналиста Фуада Аббасова находится под контролем посольства Азербайджана в РФ

22 мая 2019 11:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Вопрос задержания журналиста Фуада Аббасова сотрудниками управления полиции МВД РФ по г. Химки находится под контролем посольства Азербайджана в России, сообщает в среду Trend со ссылкой на посольство.

Как отмечается, по указанию посла Полада Бюльбюльоглу 20 мая сотрудники консульского отдела встретились с Аббасовым в центре временного содержания иностранцев по г. Королеву Московской области.

«Посольство предпринимает все необходимые меры в связи с этим случаем, вызвавшем большую обеспокоенность общественности», - сообщает посольство.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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