Зияфет Аскеров: Азербайджан – страна, всегда идущая в авангарде борьбы с террором

22 мая 2019 16:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан – страна, всегда идущая в авангарде борьбы с террором, поэтому уделяет серьезное внимание укреплению соответствующей правовой базы.

Об этом на сегодняшнем заседании парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией сказал первый вице-спикер Милли Меджлиса (парламента), председатель комитета Зияфет Аскеров, сообщает в среду Trend.

Аскеров представил членам комитета вопросы повестки заседания.

Первый вице-спикер отметил, что вопрос о поправках в законы «О борьбе с терроризмом» и «О внесении изменений в закон «О противодействии легализации денежных средств или другого имущества, полученного преступным путем, и финансированию терроризма» нацелен на приведение этих законов в соответствие с действующим законодательством.

Комитет рассмотрел вопрос об утверждении Соглашения «О сотрудничестве в оборонной сфере между правительством Азербайджана и правительством Саудовской Аравии», которое было подписано седьмого апреля текущего года в Эр-Рияде.

Комментируя вопрос о внесении изменений в закон «О чрезвычайной ситуации», первый вице-спикер добавил, что эти изменения носят редакционный характер.

Рассмотренные на заседании комитета законопроекты были рекомендованы на пленарное заседание Милли Меджлиса.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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