Сона Алиева: Притязания Али Керимли на власть вызывают смех

22 мая 2019 22:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Ошибочные политические шаги Али Керимли стали причиной раскола представляемой им партии, которая превратилась в кружок с крошечной социальной базой. Притязания на власть лица, не имеющего политического влияния в своей собственной партии, вызывают смех.

Об этом сказала в среду Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) от правящей партии "Ени Азербайджан" Сона Алиева.

По ее словам, агрессивность, проявляемая Керимли в последнее время, объясняется, главным образом, одиночеством и безысходностью: "Потому, что Али Керимли начал сознавать, что радикальными методами, сквернословием крайне сложно бороться с властью. Но осознал он это слишком поздно. Сторонники не смогли переварить его поражение, длящееся 19 лет, и отдалились от партии".

Депутат отметила, что этот процесс продолжается:

"Люди способные мыслить, начинают сознавать, что путь Али Керимли в корне ложен и чужд политической этике. Анализируя гуманистические и прозрачные методы управления власти, они увидели, что Азербайджанское государство после структурных реформ перешло к процессу быстрого и более гибкого управления. При этом, Али Керимли не способен провести демократические выборы даже в своей партии, которую за 19 лет он довел до состояния кружка. Дошло до того, что силы, ранее поддерживавшие его из-за границы, покидают Али Керимли, извиняются перед властью. Это еще более озлобило Али Керимли, оставшегося в одиночестве. Он должен был раньше осознать ошибочность выбранного пути. Верю, что в один прекрасный день Али Керимли признает свои ошибки и попросит прощения у властей".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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