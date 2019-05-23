Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-германское сотрудничество находится на высоком уровне и имеет хорошие перспективы (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял делегацию во главе с депутатом фракции Социал-демократической партии в Бундестаге Германии, председателем парламентской группы Германия-Южный Кавказ Йоханнесом Карсом, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Глава государства отметил, что делегация во главе с депутатом фракции Социал-демократической партии в Бундестаге Германии, председателем парламентской группы Германия-Южный Кавказ Йоханнесом Карсом начала визит в Азербайджан с регионов, что создает хорошую возможность для гостей получить более обширную информацию об Азербайджане. Коснувшись двусторонних отношений, Президент Ильхам Алиев вспомнил первый визит Канцлера Германии Ангелы Меркель в Азербайджан, расценив это как историческое событие в развитии двусторонних связей, отметил, что визит прошел очень успешно. В то же время Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что его визиты в Германию также внесли вклад в укрепление отношений между странами. Глава государства отметил, что сотрудничество находится на высоком уровне и имеет хорошие перспективы. Президент Ильхам Алиев сказал, что успешно развиваются и связи между деловыми кругами двух стран, подчеркнул значение участия большого числа германских компаний в различных проектах в стране. Глава государства подчеркнул роль межпарламентского сотрудничества с точки зрения развития двусторонних отношений.

Депутат фракции Социал-демократической партии в Бундестаге Германии, председатель парламентской группы Германия-Южный Кавказ Йоханнес Карс сказал, что Баку и регионы страны произвели на членов делегации большое впечатление. Он сообщил, что в ходе визита в Габалу они встретились с вынужденными переселенцами и ознакомились с проводимой правительством Азербайджана работой по улучшению условий их жизни. Йоханнес Карс особо подчеркнул, что Азербайджан является страной, вносящей вклад в энергетическую безопасность Европы.

На встрече было отмечено важное значение межпарламентского сотрудничества в развитии связей между двумя странами, состоялся обмен мнениями о расширении политического, экономического и культурного сотрудничества между Азербайджаном и Германией.

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