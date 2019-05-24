Президент Ильхам Алиев выделил финансовую помощь религиозным общинам Азербайджана

24 мая 2019 18:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение об оказании финансовой помощи религиозным структурам.

Согласно распоряжению, с целью оказания финансовой помощи религиозным структурам в Азербайджане из предусмотренного в госбюджете на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана Управлению мусульман Кавказа будет выделено два миллиона манатов, религиозной структуре Бакинская и Азербайджанская епархия Русской Православной церкви – 350 тысяч манатов, религиозной общине горских евреев Баку – 350 тысяч манатов, религиозной общине европейских евреев Баку – 150 тысяч манатов, Апостольской префектуре Католической церкви в Азербайджане – 150 тысяч манатов и Албано-удинской христианской религиозной общине Азербайджана – 150 тысяч манатов.

Также для оказания материальной поддержки другим неисламским религиозным общинам Фонду пропаганды духовных ценностей при Госкомитете по работе с религиозными структурами будет выделено 100 тысяч манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этой распоряжении.

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