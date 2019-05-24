Президент Ильхам Алиев: Наша основная задача - сохранение стабильности в Азербайджане, улучшение благосостояния народа и защита страны от возможных рисков (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Наша основная задача заключается в сохранении стабильности в Азербайджане, улучшении благосостояния азербайджанского народа и защите нашей страны от возможных рисков.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, выступая на церемонии ифтара, организованной в четверг председателем Управления мусульман Кавказа шейхульисламом Аллахшукюром Пашазаде в своей резиденции, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Ситуация в мире обостряется. Как в нашем регионе, так и во всем мире возникают новые столкновения, новые очаги конфликтов, появляются новые риски, угрозы. Выдвигаются различные мнения, предположения, связанные с будущим мира, будущим стабильности. Наша основная задача заключается в сохранении стабильности в Азербайджане, улучшении благосостояния азербайджанского народа и защите нашей страны от возможных рисков. В последние годы в этом направлении проделана большая работа. Азербайджан идет по пути развития. Динамика развития очень позитивна. Уверен, что благодаря проведенным в предстоящие годы глубоким реформам будет обеспечено долгосрочное, устойчивое развитие нашей страны. Мы построили современное государство на прочной национально-духовной основе. Исламские ценности являются неотъемлемой частью наших национально-духовных ценностей. Мы привязаны к своей религии. Мы пропагандируем в мире исламскую культуру. Проводятся многочисленные конференции, выставки, презентации в мире, до мировой общественности доводятся азербайджанские реалии, реалии исламской культуры. Мы представляем Ислам миру таким, какой он есть, религией мира, милосердия, и будем продолжать эту деятельность и впредь", - сказал глава государства.

Президент Азербайджана также отметил наличие традиционных дружественных и братских связей с мусульманскими странами.

"Это – одно из приоритетных направлений в нашей внешней политике. Азербайджан смог наладить тесные связи со всеми мусульманскими странами, и мы всегда поддерживаем друг друга в международной плоскости. В то же время мы очень активно сотрудничаем в двустороннем формате. Несколько дней назад во время встречи с послами мусульманских стран мы провели обмен мнениями по этим вопросам", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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