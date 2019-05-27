Владимир Путин поздравил Президента Ильхама Алиева с Днем Республики

27 мая 2019 17:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент России Владимир Путин поздравил в понедельник Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Республики.

"Примите самые теплые поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

Ваша страна уверенно движется по пути социально-экономического развития, играет важную роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня.

В России высоко ценят отношения стратегического партнерства с Азербайджаном. Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее успешно наращивать плодотворные двусторонние связи во всех областях, конструктивное взаимодействие в обеспечении региональной стабильности и безопасности. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших дружественных народов.

От души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья и успехов, а всем азербайджанским гражданам – благополучия и процветания", - говорится в поздравлении.

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