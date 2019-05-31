Депутат Айдын Мирзазаде опровергает: "Я не призывал к убийству Пашиняна"

31 мая 2019 19:47 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Депутат Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде выступил с экстренным заявлением. Официальное заявление депутата направлено в редакцию haqqin.az.

"Я не призывал к ликвидации Пашиняна на заседании парламента. К сожалению, СМИ исказили мои слова", - говорится в заявлении, передает Trend.

Напомним, сегодня сайт modern.az распространил выступление депутата Айдына Мирзазаде, в котором якобы парламентарий в отместку за убийство комбата азербайджанской армии майора Агиля Омарова призвал снайперов к ликвидации премьер-министра Н.Пашиняна и министра обороны Д.Тонояна.

"Я призвал взять под контроль снайперов вооруженных сил Армении и Азербайджана, размещенных на прифронтовой зоне. Я сказал, что снайперы не должны стрелять куда попало. Может создаться такая ситуация, когда на прифронтовую зону могут приехать главы государств и правительств, члены правительств, и это может привести к фатальным последствиям. К примеру, на линию пересечения войск может приехать Пашинян. И вдруг снайперы откроют огонь. Это обернется трагедией. То же самое касается и представителей Азербайджана. Еще раз сожалею, что мои слова неправильно восприняли и исказили", - говорится в заявлении депутата.

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