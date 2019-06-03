Эльмар Мамедъяров встретился со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу

3 июня 2019 20:57 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу Тоиво Клаара.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, Клаар выразил глубокое удовлетворение по поводу встречи с президентом Ильхамом Алиевым и обмена полезной информацией.

Мамедъяров проинформировал спецпредставителя ЕС на Южном Кавказе о текущем состоянии переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе, включая встречу министров иностранных дел в Москве. Позже министр указал, что последующая провокация армянской стороны во время визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион и убийство азербайджанского военнослужащего снайперским огнем, открытым армянскими вооруженными силами - это кровавые акты, которые вредят переговорному процессу. Министр отметил, что была проведена очередная встреча на уровне министров иностранных дел, но реальность осталась неизменной, добавив, что армянские вооруженные силы должны вывести свои войска с оккупированных территорий Азербайджана, и другой альтернативы для будущего развития региона нет.

В свою очередь, Клаар подтвердил важность переговоров и отметил готовность ЕС внести свой вклад в подготовку населения к миру.

На встрече обсуждались и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Текст: Джафар Джафаров. Редактор: )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Помпео призвал ЕС отказаться от введения пошлин на американские товары
Другие страны 11:19
Трамп призвал Лондон не выплачивать Брюсселю отступных за Brexit
США 2 июня 03:18
Туркменистан и ЕС обсудили проект газопровода через Каспий в Азербайджан
Энергетика 30 мая 15:36
ЕС не будет вести переговоры с Турцией по новым пунктам
Турция 29 мая 17:12
Могерини назвала условия заключения соглашения между Сербией и Косово
Другие страны 29 мая 16:29
В ЕК назвали условие дальнейших переговоров с Сербией о вступлении в ЕС
Европа 29 мая 15:48
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев изменил положение о автоматизированной информационно-поисковой системе входа-выхода и регистрации»
Политика 21:19
В ЕК назвали плюсы катания на велосипедах
Европа 21:16
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в праздничном мероприятии «Прекрасный день», посвященном Международному дню защиты детей (ФОТО)
Общество 20:51
Грузовой корабль Dragon отошел от МКС
США 20:21
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в мероприятии в рамках проекта «Наш двор» (ФОТО)
Общество 20:14
Завтра эти районы Баку могут частично остаться без газа
Общество 19:50
Противники визита президента США в Ирландию запустят в небо над Дублином надувного Трампа
США 19:44
Шведский суд отказался выдать ордер на арест Ассанжа
В мире 19:32
МИД Грузии: участие команд в Карабахе не означает легитимность оккупационных режимов
Политика 19:27