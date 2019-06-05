Конгрессмен: США желают продолжения и укрепления стратегических отношений с Азербайджаном

Баку. /Trend/ - Сегодня Азербайджан является значимым партнером США, а также играет важную роль на Кавказе и в Центральной Азии.

Как сообщает в среду Trend, это отметил в своем заявлении по случаю 101-й годовщины Азербайджанской Республики конгрессмен от Республиканской партии (штат Алабама) Роберт Адерхольт в ходе заседания Палаты представителей Конгресса США третьего июня 2019 года. В нем говорится, что 28 мая 1918 года Национальное Собрание Азербайджана приняло Декларацию независимости и тем самым заложило основы Азербайджанской Демократической Республики - первой светской парламентской демократии в мусульманском мире.

По словам конгрессмена, большевики оккупировали Азербайджанскую Демократическую Республику в 1920 году, учредили Советскую власть, Азербайджан был силой присоединен к Советскому Союзу, и многие десятилетия страдал под гнетом советской власти.

В заявлении также отмечается, что в результате распада Советского Союза Азербайджанская Республика восстановила свою независимость 30 августа 1991 года, Соединенные Штаты признали независимость Азербайджана 25 декабря 1991 года и установили официальные дипломатические отношения с ним 19 февраля 1992 года.

Конгрессмен Адерхольт также отметил, что Азербайджан, освободившись после развала коммунистической империи, стал могущественным и надёжным партнером США. Он подчеркнул, что сегодня Азербайджанская Республика является значимым партнером США, а также играет важную роль на Кавказе и в Центральной Азии. Азербайджан был одной из первых стран, предоставивших бескорыстную помощь Соединенным Штатам после террористических атак 11 сентября 2001 года. С близким союзником США Израилем у Азербайджана крепкие дружеские и партнерские отношения.

Азербайджан, в рамках программы «Партнерство ради мира», поддерживает миротворческие операции НАТО в Афганистане с 2002 года и предоставляет свои вооруженные силы, с целью помощи миссии.

Отмечается, что в 101-годовщину Азербайджанской Демократической Республики Соединенные Штаты выражают признательность Азербайджану за его стратегические отношения и многолетнюю дружбу, более того, желают продолжения и укрепления этих тесных и близких дружеских отношений в последующие годы.

(Текст : Турал Гараджаев. Редактор : Ровшан Гусейнов)

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