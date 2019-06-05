Захарова: Ведется работа по субстантивному наполнению будущих встреч с Азербайджаном на уровне МИД

5 июня 2019 16:53 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Ведется работа по субстантивному наполнению будущих встреч с Азербайджаном на уровне МИД.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Что касается встреч по линии министерства иностранных дел, в конце прошлого года глава МИД России Сергей Лавров посещал Баку. В этом году глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров дважды – пятого и 14 апреля был в Москве. Наши дипломаты поддерживают контакты на рабочем уровне. Мы, безусловно настроены на продолжение практики проведения регулярных межмидовских консультаций», - сказала Захарова.

Представитель МИД отметила, что между двумя странами поддерживается интенсивный политический диалог на различных уровнях и в различных форматах.

«Это не только двусторонний формат, и не только взаимодействие на международных площадках, но и, например формат встреч на высшем уровне Россия-Азербайджан-Иран. Работа этого формата будет продолжена. Я не могу в силу распределения наших функциональных обязанностей ее анонсировать. Но могу сказать, что этот формат активно развивается и он, безусловно, продолжит свою деятельность. Ведется работа по субстантивному наполнению будущих встреч. Активно работает межправкомиссия по экономическому сотрудничеству, с учетом того, что ее возглавляет министр экономического развития России и министр экономики Азербайджана. Между соответствующими ведомствами, которыми они возглавляют, ведутся регулярные консультации в режиме обмена делегациями, видеоконференций и т.д.», - сказала Захарова.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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