Конгрессмен: Азербайджан - один из основных партнеров США в сфере международной безопасности и борьбы с терроризмом

6 июня 2019 11:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Конгрессмен от Демократической партии США, сопредседатель рабочей группы по Азербайджану Стив Коэн выступил с заявлением по случаю 101-й годовщины Дня Республики - национального праздника Азербайджана, сообщает в четверг Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в США.

В своем заявлении член Палаты представителей отметил, что Азербайджан в 1918 году создал первую в исламском мире демократическую парламентскую республику, которую признала администрация президента Вудро Вильсона, и, несмотря на то, что независимым просуществовал лишь до 1920 года, стал первым мусульманским государством, предоставившим женщинам избирательное право.

Конгрессмен напомнил, что после распада Советского союза Азербайджан в 1991 году восстановил независимость.

В заявлении говорится, что Азербайджан играет ведущую роль в укреплении глобальной энергетической безопасности, обеспечивает 40 процентов нефти, потребляемой Израилем, поддерживает тесные дружественные связи с ним. Он подчеркнул, что Европарламент высоко ценит факт мирного сосуществования с азербайджанцами свыше 2500 лет более 12 тысяч евреев и христианских общин, а также религиозную терпимость в стране.

В документе подчеркивается, что, как активный член программы НАТО «Сотрудничество во имя мира», Азербайджан – один из основных партнеров США в таких сферах, как международная безопасность, борьба с терроризмом, нераспространение ядерного оружия. Азербайджанские военнослужащие взаимодействуют с войсками США в операциях в Ираке, Косово и Афганистане. Особо отмечается участие Азербайджана в операциях Международных сил содействия безопасности (ISAF) в Афганистане.

В заключение, конгрессмен Стив Коэн, как сопредседатель рабочей группы по Азербайджану, подчеркнул, что солидарен с азербайджанским народом в усилиях страны по укреплению независимости, безопасности, прав человека и демократических ценностей, и высказал пожелание, чтобы партнерские отношения между Азербайджаном и США продолжались и крепли.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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