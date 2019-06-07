Президент Ильхам Алиев: За годы независимости проделана важная работа в сфере архитектуры и градостроительства, оценивающаяся как основа социального развития

7 июня 2019 16:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За годы независимости проделана важная работа в сфере архитектуры и градостроительства, оценивающаяся как основа социального развития.

Об этом говорится в обращении Президента Ильхама Алиева, адресованном участникам Международного архитектурного форума на тему «Массовый туризм в исторических городах», проводимого в Баку, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

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