Президент Ильхам Алиев: За годы независимости проделана важная работа в сфере архитектуры и градостроительства, оценивающаяся как основа социального развития

БАКУ /Trend/ - За годы независимости проделана важная работа в сфере архитектуры и градостроительства, оценивающаяся как основа социального развития.

Об этом говорится в обращении Президента Ильхама Алиева, адресованном участникам Международного архитектурного форума на тему «Массовый туризм в исторических городах», проводимого в Баку, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

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