Президент Ильхам Алиев поздравил португальского коллегу

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Португалии Марселу Ребелу ди Соузу, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником страны – Днем Португалии. Уверен, что отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами всегда будут развиваться и расширяться в интересах двух народов. В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Португалии – благополучия и процветания", - говорится в поздравлении главы государства.

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