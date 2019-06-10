Депутат: Возвращение Гейдара Алиева вернул Азербайджан к политической стабильности и динамичному развитию

10 июня 2019 16:05 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ – Избрание общенационального лидера Гейдара Алиева 15 июня 1993 года председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики вошло в историю Азербайджана как День национального спасения и стало началом нового этапа в политической истории Азербайджана.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) от правящей партии "Ени Азербайджан" Хикмет Бабаоглу.

По его словам, спасение страны от внутреннего политического кризиса, сопровождавшегося сложными катаклизмами, стало возможным только после этого:

"Таким образом, благодаря прагматичным шагам общенационального лидера Гейдара Алиева, безусловно, говорящим о богатом политическом опыте, были поэтапно нейтрализованы деструктивные процессы, которые сотрясали страну на фоне постоянной эскалации.

Вспоминая закономерности и реалии того периода, становится очевидно, что, прежде чем приступать к процессу становления национального государства и формированию современного общества, было необходимо устранение ряда разрушительных элементов, нейтрализация хаотических процессов и обеспечение политической стабильности, чего и добился последовательно и мудро общенациональный лидер Гейдар Алиев. После повторного прихода к власти Гейдара Алиева были также попытки государственного переворота, но все они были пресечены, благодаря надлежащим и своевременным мерам.

Депутат отметил, что если попытки государственного переворота в 1991-1993 годах были вызваны слабостью и кризисом власти, иррациональностью руководящих государством лиц, то попытки после 1993 года были ответной реакцией на проведенные меры Гейдаром Алиевым, во благо политической стабильности и национального единства: "На фоне системных шагов общенационального лидера, деструктивные внутренние и внешние силы, стоявшие за этими попытками, пытались вернуть страну к анархии, воспрепятствовать успеху стратегии, направленной на политическую стабилизацию в стране. Но ситуация в стране была уже иной. Благодаря стратегии Гейдара Алиева были проведены поэтапные реформы в общественно-политической сфере, нейтрализующие деструктивные факторы. Это историческое событие спасло Азербайджан от угроз этнического и регионального сепаратизма, гражданской войны. Страна стала на путь стабильного и динамичного развития".

Бабаоглу добавил, что и сегодня этот курс продолжается, благодаря напряженной и плодотворной деятельности Президента Ильхама Алиева: "Достижение развития и стабильности в таком сложном регионе стало возможным только благодаря извлечению урока и правильной оценки событий июня 1993 года, что и удалось Азербайджану"

(Автор. Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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