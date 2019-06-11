Президент Ильхам Алиев принял главу ПА ОБСЕ (версия 2 )

11 июня 2019 15:13 (UTC+04:00)

(Добавлены подробности. Предыдущая версия опубликована в​11:56 )

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгия Церетели, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

На встрече было подчеркнуто, что экономическое развитие в Азербайджане служит стабильности, проведение в Баку важных международных мероприятий представляет значение не только для Азербайджана, но и региона в целом.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам, касающимся связей между Азербайджаном и Парламентской ассамблеей ОБСЕ, урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, перспектив сотрудничества.

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