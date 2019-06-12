Закир Гасанов: Азербайджан и Турция пригласили Грузию принять участие в совместных учениях

12 июня 2019 16:18 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Турция приглашают Грузию принять участие в совместных учениях.

Об этом сообщил представителям прессы министр обороны Азербайджана Закир Гасанов после трёхсторонней встречи с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром и министром обороны Грузии Леваном Изорией в Габале, передает в среду Trend.

Гасанов сообщил, что основной темой встречи были совместные военные учения Азербайджана и Турции. Он отметил, что обе страны приглашают к участию в учениях и Грузию:

"Хочу сообщить, что в области военного сотрудничества роль учений очень важна. С каждым годом число учений растет. Например если в 2018 году были проведены семь учений, то в 2019 году планируется проведение 13. Эти учения пройдут до конца года. Я имею в виду учения Азербайджана с Турцией. И в ходе встречи было сказано, что мы приглашаем грузинскую сторону участвовать в этих учениях в различных формах".

(Автор: Джейхун Алекперов.Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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