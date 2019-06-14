Депутат: Возвращение Гейдара Алиева спасло Азербайджан от великих бедствий

14 июня 2019 14:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - К 1993 году Азербайджан оказался в таком положении, что само его выживание как, государства вызывало серьезные сомнения. Мировое сообщество с трудом воспринимало возможность восстановления стабильности в республике.

Об этом Trend сказал депутат Милли Меджлиса от правящей партии “Ени Азербайджан” Эльданиз Салимов.

По его словам, в тот период ситуация в стране усугублялась с каждым днем:

«Сила, способная вытащить страну из такого тяжелого положения могла проявиться только в лице Гейдара Алиева. Вся надежда была на него. Народ это знал, хотя бы потому, что даже мировые политики называли его мудрой личностью, великим политиком. Всегда глубоко переживающий за родину Гейдар Алиев по первому призыву вернулся из Нахчывана в Баку. 15 июня 1993 года его избрали председателем Верховного Совета. Таким образом, возвращение Гейдара Алиева на руководящий пост спасло республику, оказавшуюся в глубоком экономическом кризисе, от больших несчастий. В результате его целенаправленной политики, в стране восстановилась нормальная жизнь»

По словам депутата, после восстановления стабильности были приняты безотлагательные меры, законы, призванные крепить государственность. Салимов также отметил мудрую нефтяную стратегию Гейдара Алиева, оказавшую большое влияние на укрепление независимости Азербайджана:

"Важное значение для укрепления Азербайджана также сыграл «Контракт века», заключенный с крупными нефтяными компаниями мира 20 сентября 1994 года и договор о строительстве нефтяного трубопровода «Баку-Тбилиси-Джейхан», подписанный 18 ноября 1999 года. Сегодня Азербайджан занимает достойное место в мировом сообществе, динамично развивается и проводит самостоятельную политику.

Общенациональный лидер построил правовое государство, создал сильную армию, и восстановил веру в людях.Наша страна стала узнаваемой в мире, стала развиваться и играть активную роль в системе региональной и международной безопасности.Проекты начатые Гейдаром Алиевым успешно продолжаются его достойным преемником Президентом Ильхамом Алиевым. Нет у нашего народа никакой альтернативы пути Гейдара Алиева, ведущего к победам и успеху", - заявил депутат.

(Текст: Вячеслав Черкашин. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку прошел концерт в честь Дня национального спасения (ФОТО)
Культура 14:00
Огтай Асадов: Возвращение великого лидера Гейдара Алиева избавило азербайджанский народ от больших несчастий
Политика 12:55
Али Ахмедов: С возвращением Гейдара Алиева к власти укрепился фундамент независимости Азербайджана
Политика 13 июня 17:38
В Баку пройдет флэшмоб, посвященный Дню национального спасения
Общество 13 июня 13:12
15 июня 1993 года стало началом качественно нового этапа в политической истории Азербайджана - депутат
Политика 13 июня 12:44
Депутат: Благодаря дальновидной политике и мудрости Гейдара Алиева Азербайджан избежал хаоса
Политика 12 июня 20:59
Лента новостей
В Нахчыване прошли торжественные проводы турецких военных-участников учений “Нерушимое братство - 2019"(ФОТО/ВИДЕО)
Нагорно-карабахский конфликт 15:47
В Париже открылась выставка в честь Насими - среди гостей потомки Шарля дэ Голля и Льва Толстого (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 15:45
США откроют в Грузии коммерческое представительство
Грузия 15:42
В Казахстане выросли цены на экспортируемые и импортируемые товары
Бизнес 15:37
Число кандидатов на пост британского премьера сократилось до шести
Другие страны 15:34
В Азербайджане медучреждения будут проходить аккредитацию каждые пять лет
Общество 15:33
Беларусь и Австрия планируют подписать соглашение о научно-техническом сотрудничестве
Беларусь 15:32
Узбекистан лидер среди среднеазиатских стран для граждан Турции в целях поиска работы
Бизнес 15:31
Индийская компания в сфере обороны готова сотрудничать с Кыргызстаном
Кыргызстан 15:29