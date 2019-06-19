Азербайджан может присоединиться к еще одному международному документу

19 июня 2019 21:28 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - На заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией был рассмотрен законопроект "О присоединении к "Уставу международного военно-медицинского комитета".

Ознакомив депутатов с задачей, стоящей на повестке дня, первый вице-спикер и председатель комитета Зияфет Аскеров проинформировал их об истории создания структуры, передает в среду Trend.

Аскеров заявил, что целью создания организации в 20-х годах прошлого столетия, после первой мировой войны, являлось налаживание сотрудничества между военно-медицинскими службами разных стран.

Он отметил, что в 1920 году, в ходе встречи Ассоциаций офицеров медицинской службы США, было предложено урегулирование этого вопроса. Правительство Бельгии поддержало практическое развитие концепции, и в 1921 году в Брюсселе была заложена основа первого постоянного комитета международных военно-медицинских и фармацевтических конгрессов.

С начала деятельности, целью постоянного комитета являлась «поддержка и развитие профессионального сотрудничества во всем мире во благо раненных и больных из состава вооруженных сил в мирное и военное время. Все это также соответствует принципам международной Женевской конвенции.

В заключение Аскеров резюмировал свое выступление, сказав, что документ полностью соответствует интересам Азербайджана.
Комитет рекомендовал законопроект для рассмотрения на пленарном заседании Милли Меджлиса.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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