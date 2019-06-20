МИД Болгарии: Необходимо укреплять безопасность для реализации инфраструктурных проектов в регионе

20 июня 2019 12:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Необходимо укреплять безопасность для реализации инфраструктурных проектов в регионе. Об этом говорится в послании вице-премьера и министра иностранных дел Болгарии Екатерины Захарьевой, направленном участникам 53-го заседания Генеральной ассамблеи Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) в Баку, сообщает в четверг Trend.

В письме Захарьева отметила, что Азербайджан достойно председательствует в ОЧЭС. «Благодаря межпарламентским связям в Генассамблее Парламентской ассамблеи ОЧЭС мы расширили сотрудничество в регионе. С этой точки зрения 53-е заседание Генассамблеи ПА ОЧЭС в Баку создаст большие возможности по обмену мнениями на актуальные темы», - говорится в послании.

Отметив, что председательство в ОЧЭС перейдет Болгарии, Захарьева подчеркнула, что ее страна готова провести эту работу.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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