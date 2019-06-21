Депутат: Повышение зарплат в Азербайджане - яркий пример успешной социальной политики

БАКУ/Trend/ - Азербайджан является социальным государством, и в центре проводимой в стране политики находятся интересы граждан. В соответствии со стратегическим курсом принимаются меры для постоянного улучшения благосостояния людей, увеличения их доходов, усиления интеграции на рынке труда и расширения масштабов строительства социальной инфраструктуры.

Как сообщает Trend , об этом сказал депутат Милли Меджлиса партии YAP Мирзаджан Халилов.

Депутат отметил, что увеличение минимальной заработной платы, распоряжением главы государства 18-го июня, это яркий пример успешной социальной политики.

Депутат отметил, что данное решение способствует улучшению материального положения сотрудников государственных органов, а также работающих в частном секторе. В целом это распоряжение затронет около двух миллионов граждан.

«Распоряжение главы государства о повышении зарплат охватывает достаточно широкие слои населения. Повышение зарплат, и в частности улучшение доходов уязвимых групп населения служит укреплению их социальной защиты и является проявлением государственной заботы о них. Говоря о новом этапе социальных реформ, соответствующих распоряжениям Президента Ильхама Алиева, нужно отметить важность создания необходимой экономической базы и финансовых возможностей для реализации предусмотренных мер. Политика, проводимая в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева, основана на прагматических подходах. Кроме того, в стране для обеспечения реализации нового социального пакета была создана экономическая и финансовая база. Работы по повышению экономической мощи страны и адекватному решению социальных вопросов ведутся параллельно и дополняют друг друга. Это характеризует Азербайджан как страну с уникальной моделью социально-экономического развития», - сказал Халилов.

Депутат добавил, что с начала текущего года в Азербайджане, благодаря реформам, проводимым под руководством Президента Ильхама Алиева, были достигнуты лучшие показатели в экономике за последние годы: «Только в первом квартале 2019 года доходы бюджета были увеличены, более чем на 200 миллионов манатов. В свою очередь это создало благоприятные условия для углубления реформ в социальной сфере. Полученный доход, в первую очередь, направлен на улучшение социального положения граждан и увеличение возможностей их достатка»

(Текст: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

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