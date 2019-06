Азербайджанский депутат призвала ПАСЕ принять жесткие шаги в отношении Армении (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Депутат парламента Азербайджана Ганира Пашаева рассказала о преступлениях, совершенных Арменией против азербайджанских женщин, и призвала ПАСЕ предпринять жесткие шаги в ответ на эти преступления.

Как сообщает во вторник Trend, представитель азербайджанской делегации в ПАСЕ Ганира Пашаева, выступившая на обсуждениях касательно проектов резолюций "The İstanbul Converntion on violence against women: achievements and challenges" и "Towards an ambitious Council of Europe agenda for gender equality" сказала, что насилие в отношение женщин является нарушением прав человека, и необходимо еще больше усилить совместную борьбу с этим.

"Выступая от имени женщин, ставших жертвами насилия во время вооруженных конфликтов, я бы хотела довести и их призывы", - сказала депутат.

Депутат отметила, что во время вооруженных конфликтов женщины становятся жертвами массовых актов жесткого насилия.

"Азербайджанский народ испытал эту ужасную боль. В результате вооруженной агрессии Армении в отношении нашей страны и оккупации 20 процентов наших земель погибли, пострадали тысячи азербайджанских женщин. Армения держит в невыносимых условиях сотни азербайджанских военнопленных и заложников, в том числе женщин", - отметила Пашаева.

Депутат сказала, что, несмотря на то, что в странах-членах ПАСЕ наблюдается прогресс в области гендерного равенства, расширения прав и возможностей женщин и борьбы с насилием в отношении женщин, необходимо проделать еще много работы. Необходимо еще больше повысить активность в этих вопросах. В частности, необходимо уделять больше внимания роли женщин в экономической жизни и управлении.

"Мы, как представители азербайджанского народа, открыто и решительно осуждаем любое насилие в отношении женщин. Хочу отметить, что Азербайджан - это одна из стран, которая активно борется с насилием в отношении женщин и бытовым насилием. Насилие в отношении женщин, в том числе бытовое насилие являются в нашей стране одними из центральных вопросов, и в этом направлении принято множество законов. Совместно с международными и национальными партнерами проводятся многочисленные мероприятия, уделяется особое внимание просветительское работе. Ведется активное сотрудничество с неправительственными организациями в целях осуществления этой работы", - добавила Пашаева.

Депутат также сказала, что для того, чтобы повысить роль женщины во всех сферах общества, а также вести более эффективную борьбу с насилием в отношении женщин, крайне важно проявлять непреклонную политическую волю, и этим темам нужно уделять максимум внимания.

