Депутат Пярвин Керимзаде о приоритетах социальной политики Азербайджана

БАКУ /Trend/ - 2019 год вошел в историю Азербайджана как год социальной защиты и социального обеспечения.

Предпринятые шаги, подписанные указы и распоряжения в первые месяцы года, запомнившиеся дальнейшим усилением социальной защиты населения, еще раз подтвердили, что человеческий фактор лежит в основе успешной политики президента Ильхама Алиева. Отрадно, что 2017, 2018 и 2019 годы оправданно вошли в историю, как годы стабилизации нашей экономики, экономического и социального развития и, соответственно, благосостояния.

Об этом Trend сказала депутат Милли Меджлиса (парламента) от правящей партии «Ени Азербайджан» Парвин Керимзаде.

Депутат сказала, что, по распоряжению Президента Ильхама Алиева от 18 июня 2019 года был увеличен размер минимальной заработной платы со 180 манатов до 250 манатов, выросли зарплаты госслужащих на 50 процентов, жалованье офицеров и гражданских сотрудников военных и правоохранительных органов, а также лиц, работающих в учреждениях, финансируемых из государственного бюджета на 40 процентов, зарплаты работников государственных общеобразовательных и профессиональных учебных заведений, а также месячной зарплаты учителей, прошедших диагностическую оценку знаний и навыков на 20 процентов, что убедительно доказывает, что место человеческого фактора в основе политики Президента.

«Революционные реформы, проводимые в соответствии с социально-экономическим развитием азербайджанского государства и возможностями государственного бюджета, также доказали, что у нашей страны есть большие экономические возможности. В основе предпринимаемых сегодня в социальной сфере шагов лежат разумные реформы и мудрые решения Ильхама Алиева - достойного продолжателя школы великого лидера Гейдара Алиева», - сказала Керимзаде.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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