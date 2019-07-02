Посол Муриэль Пеневейре: Швейцария заинтересована во всестороннем сотрудничестве с Азербайджаном (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял нового посла Швейцарии в Азербайджане Муриэль Пеневейре.

В ходе встречи Мамедъяров одобрительно отозвался о текущем состоянии двусторонних связей, подчеркнув важность регулярного проведения диалога и политических совещаний, а также продолжения взаимовыгодного сотрудничества, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство

Министр заявил, что необходимо расширить экономическое сотрудничество, отметив, что заседание межправительственной комиссии, состоявшееся на прошлой неделе, является важным мероприятием в этом направлении.

Отметив заинтересованность своей страны во всестороннем сотрудничестве с Азербайджаном, посол заявила, что приложит все усилия для дальнейшего развития двусторонних отношений.

В ходе встречи была отмечена важная роль в развитии двухсторонних связей обоюдных визитов на высоком уровне.

Также Пеневейре вручила министру Эльмару Мамедъярову копию верительных грамот.

В завершение встречи Мамедъяров пожелал послу успехов на дипломатическом поприще.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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