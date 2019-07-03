Али Ахмедов перевел 50 процентов своей месячной зарплаты в Фонд помощи Вооруженным силам

3 июля 2019 18:46 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Вице-премьер, заместитель председателя-исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов на своей официальной странице «Facebook» поделился публикацией, под девизом «Проведем благотворительную акцию с целью поддержки Фонда помощи Вооруженным силам». В ней Ахмедов заявил, что в стране, в которой военное положение и миллион вынужденных переселенцев, достаточно оснований для проведения благотворительной акции.

Напомнив, что ПЕА регулярно проводит такие акции, с целью поддержки ВС Азербайджана, вице-премьер выступил с инициативой проведения благотворительной акции в пользу Фонда помощи ВС, передает в среду Trend.

С призывом «поддержим нашу армию», Ахмедов предложил членам ПЕА присоединиться к благотворительной акции в поддержку Фонда помощи ВС и первым, в качестве примера для других, перевел 50 процентов своей заработной платы в Фонд помощи ВС».

Инициативу Али Ахмедова приветствует множество людей, как члены ПЕА, так и люди в ней не состоящие, и с воодушевлением принимают участие в благотворительной акции.

Судя по откликам в социальных сетях, участники акции считают, что своей инициативой Али Ахмедов достойно ответил на выходку Али Керимли и его «команды», которые безуспешно пытались нарушить стабильность в стране, умышленно сея в обществе беспочвенное недовольство.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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