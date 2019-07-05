Хикмет Гаджиев: Растет число дипломатических представительств Азербайджана за рубежом

БАКУ/Trend/ - Растет число дипломатических представительств Азербайджана в зарубежных странах.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в ходе презентации электронного ресурса «Дипломатия Азербайджана», созданного сотрудниками Президентской библиотеки при Управлении делами Президента Азербайджана

« Это яркий пример расширения географии нашей внешней политики. В настоящее время, азербайджанская дипломатия с высокой мотивацией и решимостью выполняет поручения главы государства. Наши дипломаты достойно представляют Азербайджан в странах с тяжелой социально-политической ситуацией, а также нас радует, что в составе делегаций растет число молодежи, женщин-дипломатов. Выпускники университета АДА (Азербайджанская дипломатическая академия) работают в МИДе, в диппредставительствах Азербайджана за рубежом".

В ходе мероприятия, было отмечено, что Азербайджан имеет дипломатические связи с 183 зарубежными странами.

В целом, Азербайджан имеет посольства в 59 странах, генконсульства в девяти городах, почетные консульства в 17 странах, представительства при 19 международных организациях.

(Автор: Самир Али Текст: Турал Гараджаев Редактор: Ровшан Гусейнов)

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