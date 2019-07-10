В Баку назнчен новый генконсул Грузии

БАКУ/Trend/ - Начальник управления государственного протокола министерства иностранных дел, посол Парвин Мирзазаде принял новоназначенного генерального консула Грузии Николоза Ияшвили.

В ходе встречи Ияшвили представил Парвину Мирзезаде патентный документ о назначении его генконсулом, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу министерства.

Мирзазаде пожелал визави удачи в предстоящей деятельности.

На встреча также было обсуждено стратегическое партнерство между Азербайджаном и Грузией.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Ровшан Гусейнов)

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