Главы Генштабов ВС Азербайджана и России обсудили урегулирование карабахского конфликта (ФОТО/ВИДЕО)

10 июля 2019 19:51 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Первый заместитель министра обороны Азербайджана - начальник генерального штаба вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков встретился делегацией под руководством Начальника генерального штаба вооруженных сил России - первого заместителя министра обороны, генерала армии Валерия Герасимова, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны.

Поприветствовав гостей, генерал - полковник Садыков отметил, что в построении связей между двумя государствами большую роль играют главы государств, сотрудничество ведется на основе их дружественных отношений и взаимного доверия. Также он подчеркнул, что эти связи постоянно развиваются, и в последние годы достигли уровня стратегического партнерства.

Затронув военно-политическую ситуацию и вопросы безопасности в регионе, генерал-полковник Садыков отметил, что армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт является основной угрозой региональной безопасности, подчеркнул важность урегулирования конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана, на основе норм и принципов международного права.

Генерал армии В.Герасимов, отметив, что двусторонние связи имеют исторические корни, а страны являются стратегическими партнерами, подчеркнул важность, с точки зрения расширения двусторонних отношений, а также, военного и военно-технического сотрудничества, организации и проведения встреч военных представителей двух стран.

Далее стороны обсудили текущее состояние военного и военно-технического сотрудничества, перспективы развития связей в области военного образования, а также провели обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Генерал армии В.Герасимов выразил глубокую признательность руководству Азербайджана за теплое гостеприимство и организацию двусторонней встречи в Баку с Верховным главнокомандующим Объединенными силами НАТО в Европе.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году, ввиду территориальных притязаний Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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