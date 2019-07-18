Вусал Гусейнов о новых правилах выдачи разрешения на временное проживание в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Изменены правила выдачи разрешений на проживание в Азербайджане.

Об этом сказал начальник Государственной миграционной службы (ГМС) Вусал Гусейнов на пресс-конференции, сообщает в четверг Trend,.

По его словам, в июне Милли Меджлис (парламент) внес изменения в Миграционный кодекс и закон «О государственной пошлине». Закон уже представлен Президенту для утверждения. Согласно действующему законодательству, лицо прожившее в Азербайджане два года, не считая времени отсутствия в стране, может обратиться для получения разрешения на постоянное проживание. Согласно новому закону, чтобы обратиться для получения разрешения, человек должен прожить в стране два года безвыездно.

По словам начальника ГМС, одна из поправок, внесенных в кодекс, касается срока временного нахождения в стран иностранцев и лиц, не имеющих гражданства.

«Имеется в виду срок визы. Согласно действующему законодательству, в четырех случаях можно было продлить срок визы. Новые поправки предусматривают увеличение таких оснований до пяти. Таким образом, для продления срока временного нахождения в стране могут обращаться также члены семьи заявителя. Для получения разрешения, заявитель должен иметь на банковском счете 100 тысяч манатов, а согласно новому законодательству, эти средства должны быть помещены на депозитный счет. Банк, в свою очередь, обязан известить об этом ГСМ».

Гусейнов добавил, что другой проблемой было то, что иностранцы в течение продолжительного времени не забирали готовые удостоверения разрешения на проживание и работу. «Согласно новой поправке, удостоверение, невостребованное в течение месяца, считается недействительным. Иностранцам стоит это учитывать», - сказал он.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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