Азербайджанские военнослужащие примут участие в международных военных играх

19 июля 2019 19:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ -Азербайджанские военнослужащие будут представлять нашу страну на Армейских международных играх-2019, которые пройдут с 3 по 17 августа на территории 10 стран, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Азербайджанские военные примут участие в конкурсах «Кубок моря» в Азербайджане, «Танковый биатлон» и «Полевая кухня» в России, «Мастера артиллерийского огня» в Казахстане, «Снайперский рубеж» в Беларуси и «Военно-медицинская эстафета» в Узбекистане.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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