Представители азербайджанской прессы почтили память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В связи с 22 июля – Днем национальной прессы в Азербайджане исполнительный директор Фонда государственной поддержки средств массовой информации при Президенте Азербайджана Вугар Сафарли, председатель Совета прессы, депутат Милли Меджлиса (парламент) Афлатун Амашов, а также руководители ведущих медиа-структур почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложив у его могилы венок в Аллее почетного захоронения. Также дань уважения отдана была памяти выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, у ее могилы были возложены цветы, передает в понедельник Trend.

Далее, журналисты почтили память учредителя газеты «Экинчи», основоположника азербайджанской прессы Гасанбека Зардаби.

Председатель Совета прессы Афлатун Амашов выступив у могилы Зардаби, отметил, что первый номер газеты «Экинчи» был издан ровно 144 года тому назад.

«Газета «Экинчи» осветила верный путь нашему народу. Она сыграла важную роль в пробуждении национального мышления, формировании национальной идеи азербайджанского народа», - сказал он.

Амашов также отметил, что газета «Экинчи», издаваемая с 22 июля 1875 года просветителем и публицистом Гасанбеком Зардаби, за примерно два года деятельности объединила вокруг себя представителей прогрессивной интеллигенции. Эта газета, отличающаяся просветительским характером , возвысилась до уровня школы, воплощающей такие фундаментальные принципы творчества, как идеологическая чистота, пропаганда общенациональных целей, обогащение литературного языка, объективное освещение событий. Торжественное проведение Дня национальной прессы в Азербайджане стало уже доброй традицией, заявил председатель Совета прессы.

Исполнительный директор Фонда государственной поддержки средств массовой информации при Президенте Азербайджана Вугар Сафарли рассказал о роли газеты «Экинчи» в истории нашей национальной печати, подчеркнув, что идеи Гасанбека Зардаби и сегодня продолжают жить. Было отмечено, что возвращение к нашим национальным духовным ценностям после восстановления независимости Азербайджана проявилось и в области печати. “Наша национальная пресса вступила в новый этап своего развития. Гасанбек Зардаби, посвятивший просвещению всю свою жизнь , мечтал о свободе слова и печати в Азербайджане. Эта мечта великого просветителя стала реальностью. В нашей стране проделана важная работа по развитию медиа, обеспечению свободы слова и печати, государство уделяет печати всестороннее внимание. Президент Азербайджана Ильхам Алиев предпринимает важные шаги для улучшения социального положения журналистов”, - сказал Сафарли.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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