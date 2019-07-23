Только в Агдаме ВС Армении разрушили 17 мечетей – госкомитет Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Вооруженными силами Армении разрушены многочисленные культурные памятники и мечети на оккупированных азербайджанских территориях. Об этом сказал председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы, сообщает во вторник Trend.

Напомнив, что сегодня исполняется 26 лет со дня оккупации Арменией Агдамского района Азербайджана, Гурбанлы сказал, что ВС Армении разрушили все мечети и памятники в Агдаме.

«У нас есть информация о том, что армяне уничтожили в Агдаме 17 мечетей», - сказал он.

Отметим, что вооруженные силы Армении 23 июля 1993 года оккупировали большую часть территории Агдамского района. Из 1094 кв. километров территории Агдама захвачены 882 кв. километров, один город и 80 сел. В результате этого вынужденными переселенцами стали 128 тысяч человек, 17 тысяч из которых - представители старшего поколения.

Вследствие оккупации Агдамского района Азербайджану был нанесен материальный ущерб в размере 6,179 миллиарда долларов.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией Вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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