Зияфет Аскеров: Азербайджан после восстановления независимости осуществил глобальные проекты

1 августа 2019 00:02 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сегодня первый вице-спикер Милли Меджлиса (парламент), глава парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, Зияфет Аскеров принял делегацию во главе с заместителем председателя Палаты представителей Индонезии Фадли Зоном.

Как сообщает в среду Trend, поприветствовав гостей первый вице-спикер сказал, что Азербайджан и Индонезия являются дружественными странами.

«Мы придаем большое значение углублению наших отношений. Достойно одобрения, что индонезийская делегация в широком составе приняла участие в прошлогодних мероприятиях по случаю 100-летнего юбилея парламента Азербайджана. Между нашими странами налажены связи на высоком уровне в рамках международных организаций, в том числе ООН, Организации исламского сотрудничества. Есть широкий потенциал сотрудничества во всех сферах. Мы заинтересованы в развитии связей в сферах экономики, торговли, туризма, промышленности», - сказал первый вице-спикер.

Аскеров, особо отметив официальный визит спикера Милли Меджлиса Огтая Асадова в Индонезию в 2012 году, сообщил, что обоюдные визиты на высоком уровне служат дальнейшему углублению отношений между двумя странами. Первый вице-спикер добавил, что после восстановления независимости Азербайджан осуществил глобальные проекты.

Заместитель председателя Палаты представителей Индонезии Фадли Зон, поблагодарив за прием Аскерова отметил, что Индонезия заинтересована в развитии всесторонних связей с Азербайджаном. С этой точки зрения, очень важно углубление межпарламентских отношений. Также динамично развиваются экономические связи. Сегодня Индонезия импортирует из Азербайджана нефть. Есть хорошие возможности для расширения сотрудничества в сфере политики, культуры, туризма.

В ходе беседы Аскеров проинформировал гостя об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте сообщил, что около 30 лет как Армения оккупировала 20 процентов территории Азербайджана. Для решения проблемы в Совете безопасности ООН были приняты соответствующие резолюции. Но они все еще не выполняются армянской стороной. В то же время в Организации исламского сотрудничества неоднократно осуждена захватническая политика Армении, поддержаны суверенитет и территориальная целостность Азербайджана.

Подчеркнув, что его страна всегда была против оккупации, Фадли Зон выразил уверенность, что в этом вопросе они поддержат Азербайджан посредством парламентской дипломатии.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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