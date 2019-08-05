Утвержден план мероприятий по проведению в Баку 7-го Саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств

5 августа 2019 15:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Руководитель Администрации Президента Азербайджана Рамиз Мехтиев подписал распоряжение об утверждении плана мероприятий в связи с проведением в Баку 7-го Саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств, передает в понедельник Trend.

Согласно документу, будет создана рабочая группа по проведению саммита. Соответствующим структурам даны поручения по осуществлению работ, предусмотренных планом мероприятий.

Отметим, что 7-й Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств пройдет 14-15 октября в Баку.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)

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