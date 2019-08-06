Хикмет Гаджиев: Армения на уровне премьер-министра оскорбляет и растаптывает международные нормы и принципы

БАКУ/Trend/ - Мы категорически отвергаем заявление премьер-министра Армении "Карабах - это Армения", прозвучавшее в ходе его незаконного визита в Ханкенди.

Об этом сказал заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя выступление премьер-министра Армении Пашиняна, передает во вторник Trend.

Хикмет Гаджиев отметил, что Нагорный Карабах – это Азербайджан! Нагорный Карабах – это историческая земля Азербайджана и его неотъемлемая часть. Международная общественность признает и поддерживает территориальную целостность, включая Нагорный Карабах, и суверенитет Азербайджана. Азербайджанское государство и народ никогда не смирятся с нарушением территориальной целостности нашей страны в результате оккупации и кровавых этнических чисток, совершенных Арменией и не позволят присоединить Нагорный Карабах к Армении.

«Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что оккупированные территории Азербайджана являются Арменией и его призывы к присоединению сепаратистского режима к Армении – очередная открытая демонстрация того, что истинной целью Армении является оккупация. Призывы присоединить оккупированные территории Азербайджана к Армении должны быть расценены как безответственность и неуважение к международному сообществу и, в частности, к сопредседателям Минской группы ОБСЕ, которые ответственны за урегулирование конфликта переговорным путем. Армения на уровне премьер-министра оскорбляет и растаптывает международные нормы и принципы, Устав ООН, Хельсинкский заключительный акт и уничтожает в корне переговорный процесс по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, проводимый при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ. После этого на вопрос по поводу будущего переговорного процесса должны ответить сопредседатели Минской группы ОБСЕ», – подчеркнул заведующий отделом Администрации Президента.

Хикмет Гаджиев отметил, что этим заявлением премьер-министр Армении опровергает и самого себя, и признает, что его недавние заявления о том, что он не может говорить от имени Нагорного Карабаха, являются ничем иным, как абсурдом и ложью. Таким образом, руководство Армении открыто доказывает, что его участие в переговорах является лишь лицемерием и введением в заблуждение международное сообщество.

«Хотим заверить руководство Армении, что попытки присоединения оккупированных территорий Азербайджана к Армении является только фантазией и такой же утопией, как и заявленные цели по развитию Армении до 2050 года. Армянская сторона своим деструктивным и провокационным заявлением снова ставит регион лицом к лицу с опасностью и рисками, и специально нагнетает ситуацию для того, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Ответственность за создавшуюся ситуацию полностью лежит на Армении. Пусть никто не сомневается в том, что Азербайджан обеспечит территориальную целостность и суверенитет в пределах международно признанных границ и обеспечит возвращение своих граждан, подвергшихся этнической чистке, на свои родные земли», - подчеркнул официальный представитель Администрации Президента.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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