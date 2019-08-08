Необходимо противостоять силам, пытающимся расколоть общество - Госкомитет Азербайджана

8 августа 2019 13:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Мы должны противостоять силам, пытающимся расколоть общество. Об этом сказал Trend заместитель председателя Госкомитета по работе с религиозными структурами Сеявуш Гейдаров в преддверии праздника Гурбан.

Зампредседателя госкомитета рекомендовал верующим проводить праздник в соответствии с национально-духовными ценностями народа. Он добавил, что верующие не должны поддаваться вредоносной пропаганде чуждых элементов, и для исполнения религиозных обрядов должны использовать календари, подготовленные Управлением мусульман Кавказа.

По его словам, некоторые силы, применяя привезенные из-за рубежа календари, не соответствующие национально-духовным ценностям азербайджанского народа, пытаются посеять в стране нестабильность в религиозной сфере.

Гейдаров отметил, что нужно правильно доносить суть праздника Гурбан также до детей, рассказывать им об общечеловеческих ценностях исламской религии, традициях толерантности азербайджанского народа.

Он добавил, что официальное празднование мусульманских праздников Рамазан и Гурбан после восстановления независимости страны уже стало традицией и является элементом процесса возвращения к национально-духовным ценностям и составной их частью. Госкомитет по работе с религиозными структурами и Управление мусульман Кавказа (УМК) проводят в связи с этим соответствующую работу. УМК довело до верующих свои рекомендации в связи с праздником Гурбан. Праздничный намаз в Азербайджане состоится 12 августа в 9:00, сказал Гейдаров.

Он отметил, что этот праздник олицетворяет собой единство и солидарность, духовное возрождение, и необходимо противостоять силам, пытающимся расколоть общество, желающим разжечь вражду между людьми.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)

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