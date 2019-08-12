Азербайджан добился больших успехов благодаря проведенным реформам - депутат

12 августа 2019 12:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанское государство уделяет особое внимание развитию ненефтяного сектора. Развитие предпринимательства также находится в центре внимания. В результате дальновидной политики главы государства в регионах Азербайджана стремительно развиваются различные сферы сельского хозяйства, фермерам предоставляются субсидии.

Об этом Trend сказала депутат от правящей партии «Ени Азербайджан» Сона Алиева.

Она отметила, что эти успехи были достигнуты благодаря реформам, проводимым в стране. "Благодаря реформам, осуществленным Президентом Ильхамом Алиевым, в стране сформировалась сильная экономика. За последние годы реформы еще больше углубились, и, как ожидается, экономические показатели во второй половине года еще более возрастут", - сказала депутат.

По ее словам, положительные результаты реформ высоко оцениваются авторитетными международными организациями и рейтинговыми агентствами. "Так, в отчете Doing Business 2019 Всемирного банка Азербайджан улучшил свои позиции на 32 пункта и занял 25-е место среди 190 стран, а также вошел в список 10 стран-реформаторов в мире, став тем самым лидером среди стран СНГ. В «Отчете о деловой среде в Азербайджане - 2019» 74% компаний из ЕС оценили текущую макроэкономическую ситуацию в стране как сильную и удовлетворительную, а 90% оценили перспективы макроэкономической ситуации как хорошие и стабильные. Около 75% компаний, участвовавших в опросе ЕС «Азербайджан как инвестиционное пространство», положительно ответили на вопрос о том, инвестируют ли они вновь в Азербайджан, и высоко оценили безопасность, политическую и социальную стабильность в нашей стране", - сказала Алиева.

(Автор: Эльчин Мехтиев)

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