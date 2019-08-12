По инициативе Фонда Гейдара Алиева малообеспеченным семьям по случаю праздника Гурбан раздаются праздничные паи (ФОТО)

12 августа 2019 10:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По инициативе Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой малообеспеченным семьям по случаю праздника Гурбан раздаются праздничные паи, сообщает Trend.

С этой целью в специальных пунктах по разделке мяса для каждой семьи были подготовлены и упакованы праздничные паи.

Сотрудники Фонда Гейдара Алиева и волонтеры Общественного объединения "Региональное развитие" Фонда передали по республике праздничные паи получателям адресной социальной помощи, в том числе малообеспеченным семьям. Распределение праздничных паев продлится до 13 августа. В целом по случаю праздника Гурбан праздничные паи будут переданы около 70 тысячам семей.

Отметим, что представители Фонда Гейдара Алиева регулярно посещают во время различных праздников малообеспеченные семьи и вручают им подарки от имени Фонда.

Проект, осуществляемый по инициативе президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, призван внести вклад в государственную политику в отношении малообеспеченных семей.

(Текст: Эльдар Джанашвили)

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