Перенесена дата встречи президентов Азербайджана, России и Ирана

БАКУ /Trend/ - Перенесена дата встречи на высшем уровне между президентами Азербайджана, России и Ирана - Ильхамом Алиевым, Владимиром Путиным и Хасаном Рухани.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Запланированный на эту неделю саммит президентов России, Азербайджана и Ирана по техническим причинам перенесен на другое время", - сказал Песков.

(Текст: Эльдар Джанашвили)

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