В ряде госструктур Азербайджана выросли зарплаты

БАКУ/Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов внес изменения в решение "О должностной зарплате работников ряда организаций, финансируемых из государственного бюджета".

Как сообщает во вторник Trend, изменение сделано с целью обеспечения исполнения пункта 2.2 распоряжения Президента Азербайджана "О повышении заработной платы работников ряда организаций, финансируемых из государственного бюджета".

Согласно изменению, увеличились месячные должностные зарплаты работников аппарата Центра аграрной науки и инноваций министерства сельского хозяйства, Финансового научно-образовательного центра при министерстве финансов, Центра научной методологии и повышения квалификации по культуре при министерстве культуры.

№ Должность Месячная должностная зарплата (в манатах) Генеральный директор, директор, заведующий 1080 Заместитель генерального директора, заместитель директора, заместитель заведующего 910 Научный секретарь, заведующий (начальник) основного отдела, главный бухгалтер 900 Главный научный работник 660 Ведущий научный работник 595 Старший научный работник, старший преподаватель, старший специалист, старший методист, заведующий неосновным отделом 575 Научный работник, ведущий специалист, ведущий методист 545 Младший научный работник, заведующий библиотекой, методист, специалист 505 Старший лаборант (с высшим образованием) 425 Библиотекарь 325 Водитель автомобиля 320 Секретарь руководителя, старший инспектор, заведующий хозяйством, заведующий канцелярией, заведующий складом, комендант, техник, медсестра 310 Казначей, инспектор, компьютерный оператор, архивариус, делопроизводитель 295 Сторож, уборщик служебных комнат и другой обслуживающий персонал, относящийся к категории рабочих 260

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов.)

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