В ряде госструктур Азербайджана выросли зарплаты

13 августа 2019 12:44 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов внес изменения в решение "О должностной зарплате работников ряда организаций, финансируемых из государственного бюджета".

Как сообщает во вторник Trend, изменение сделано с целью обеспечения исполнения пункта 2.2 распоряжения Президента Азербайджана "О повышении заработной платы работников ряда организаций, финансируемых из государственного бюджета".

Согласно изменению, увеличились месячные должностные зарплаты работников аппарата Центра аграрной науки и инноваций министерства сельского хозяйства, Финансового научно-образовательного центра при министерстве финансов, Центра научной методологии и повышения квалификации по культуре при министерстве культуры.

Должность

Месячная должностная зарплата

(в манатах)

Генеральный директор, директор, заведующий

1080

Заместитель генерального директора, заместитель директора, заместитель заведующего

910

Научный секретарь, заведующий (начальник) основного отдела, главный бухгалтер

900

Главный научный работник

660

Ведущий научный работник

595

Старший научный работник, старший преподаватель, старший специалист, старший методист, заведующий неосновным отделом

575

Научный работник, ведущий специалист, ведущий методист

545

Младший научный работник, заведующий библиотекой, методист, специалист

505

Старший лаборант (с высшим образованием)

425

Библиотекарь

325

Водитель автомобиля

320

Секретарь руководителя, старший инспектор, заведующий хозяйством, заведующий канцелярией, заведующий складом, комендант, техник, медсестра

310

Казначей, инспектор, компьютерный оператор, архивариус, делопроизводитель

295

Сторож, уборщик служебных комнат и другой обслуживающий персонал, относящийся к категории рабочих

260

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов.)

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