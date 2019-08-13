В ряде госструктур Азербайджана выросли зарплаты

БАКУ/Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов внес изменения в решение "О должностной зарплате работников ряда организаций, финансируемых из государственного бюджета".
Как сообщает во вторник Trend, изменение сделано с целью обеспечения исполнения пункта 2.2 распоряжения Президента Азербайджана "О повышении заработной платы работников ряда организаций, финансируемых из государственного бюджета".
Согласно изменению, увеличились месячные должностные зарплаты работников аппарата Центра аграрной науки и инноваций министерства сельского хозяйства, Финансового научно-образовательного центра при министерстве финансов, Центра научной методологии и повышения квалификации по культуре при министерстве культуры.
|
№
|
Должность
|
Месячная должностная зарплата
(в манатах)
|
Генеральный директор, директор, заведующий
|
1080
|
Заместитель генерального директора, заместитель директора, заместитель заведующего
|
910
|
Научный секретарь, заведующий (начальник) основного отдела, главный бухгалтер
|
900
|
Главный научный работник
|
660
|
Ведущий научный работник
|
595
|
Старший научный работник, старший преподаватель, старший специалист, старший методист, заведующий неосновным отделом
|
575
|
Научный работник, ведущий специалист, ведущий методист
|
545
|
Младший научный работник, заведующий библиотекой, методист, специалист
|
505
|
Старший лаборант (с высшим образованием)
|
425
|
Библиотекарь
|
325
|
Водитель автомобиля
|
320
|
Секретарь руководителя, старший инспектор, заведующий хозяйством, заведующий канцелярией, заведующий складом, комендант, техник, медсестра
|
310
|
Казначей, инспектор, компьютерный оператор, архивариус, делопроизводитель
|
295
|
Сторож, уборщик служебных комнат и другой обслуживающий персонал, относящийся к категории рабочих
|
260
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов.)
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