Депутат: Радикальная оппозиция распространяет клеветническую информацию и про азербайджанскую полицию

13 августа 2019 15:31 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Азербайджанская полиция достойно выполняет свои служебные обязанности, охраняет общественный порядок, безопасность граждан, следит за тем, чтобы поведение людей соответствовало закону.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) от правящей партии "Ени Азербайджан" Джавид Османов.

Он подчеркнул, что в годы независимости органы полиции прошли достаточно долгий путь развития.

"Азербайджанская полиция выполняет ответственную работу по сохранению стабильности в стране, поддержанию правопорядка, а также мирного и безопасного проживания граждан. Но, радикальная оппозиция и круги, действующие с ними заодно, стараются нарушить стабильность в Азербайджане, продолжают распространять клеветническую и абсолютно лживую информацию об азербайджанской полиции. Эти действия радикальной оппозиции, естественно, являются очередной попыткой нарушить стабильность в нашей стране, очередной провокацией. Но ни они, ни какие нибудь другие силы, которым не нравится порядок и стабильность в Азербайджане не смогут приобщить граждан к этой клевете, лжи", - сообщил Османов.

Он подчеркнул, что граждане прекрасно все видят. Как отметил депутат, мы многократно становились очевидцами самоотверженности сотрудников полиции, которые спасали жизни наших граждан.

"Например, недавно, во время пожара в торговом центре "Садарак" какую самоотверженность проявила азербайджанская полиция. Они показали, что наряду с сотрудниками МЧС, готовы жертвовать своими жизнями ради спасения граждан. Также мы неоднократно становились свидетелями того, как сотрудники дорожной полиции оказывали неотложную помощь гражданам, у которых возникали какие-либо проблемы", - сказал депутат.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов.)

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