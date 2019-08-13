Завершилась раздача малоимущим семьям праздничных паев со стороны Фонда Гейдара Алиева (ФОТО)

13 августа 2019 15:15 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Раздача праздничных паев малоимущим семьям в связи с праздником Гурбан по инициативе Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой продолжалась и сегодня.

Как сообщили во вторник Trend в Фонде Гейдара Алиева, в рамках проекта, который был начат 11 августа и охватил Баку и все регионы республики, около 70 тысяч малоимущих семей получили поздравления с праздником и праздничные паи, передает.

Во вторник сотрудники Фонда Гейдара Алиева и волонтеры Общественного объединения Фонда "Региональное развитие" навестили очередные семьи, получающие адресную социальную помощь, и передали им от имени Фонда праздничные паи.

Отметим, что накануне праздника мясо было нарезано в специально отведенных местах для разделки, отдельно упаковано для каждой семьи и передано по адресу в течение трех дней.

Проект, осуществляемый по инициативе президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, призван внести вклад в государственную политику в отношении малообеспеченных семей

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов.)

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