Завершилась раздача малоимущим семьям праздничных паев со стороны Фонда Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Раздача праздничных паев малоимущим семьям в связи с праздником Гурбан по инициативе Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой продолжалась и сегодня.

Как сообщили во вторник Trend в Фонде Гейдара Алиева, в рамках проекта, который был начат 11 августа и охватил Баку и все регионы республики, около 70 тысяч малоимущих семей получили поздравления с праздником и праздничные паи, передает.

Во вторник сотрудники Фонда Гейдара Алиева и волонтеры Общественного объединения Фонда "Региональное развитие" навестили очередные семьи, получающие адресную социальную помощь, и передали им от имени Фонда праздничные паи.

Отметим, что накануне праздника мясо было нарезано в специально отведенных местах для разделки, отдельно упаковано для каждой семьи и передано по адресу в течение трех дней.