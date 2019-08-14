На конкурсе «Кубок моря-2019» прошли артиллерийские стрельбы по воздушным целям (ФОТО)

14 августа 2019 15:26 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Экипажи военных кораблей Азербайджана, России, Ирана и Казахстана, участвующие в конкурсе «Кубок моря-2019», выполнили артиллерийские стрельбы по воздушным целям.

На этом этапе, после сброса авиабомбы самолетом условного противника на корабль, командам было поручено уничтожение воздушной цели огнем корабельной артиллерии, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны. Меткость и сноровку экипажей оценивала международная судейская бригада.

По результатам соревнований, азербайджанская команда с 38 баллами заняла первое, Россия с 19 баллами - второе, Иран с 16 баллами - третье, а Казахстан с 12 баллами заняла четвертое место.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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