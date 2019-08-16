БАКУ/Trend/ - На границе Азербайджана с Арменией создается система пограничной охраны и это тревожит Армению.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал руководитель Аппарата Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана генерал-майор Эльчин Ибрагимов.

По его словам, ГПС должным образом отвечает на провокации противника в приграничных с Арменией Газахском и Агстафинском районах.

Руководитель аппарата также отметил, что в результате мер принятых ГПС в направлении обнаружения разведывательно-подрывной деятельности изобличены 18 человек, завербованные зарубежными спецслужбами, и установлены 86 граждан Азербайджана и 24 иностранных гражданина, подозреваемые в связях с упомянутыми структурами. В рамках борьбы с терроризмом задержан 91 человек, установлены личности 388 человек.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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