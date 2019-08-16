Военные корабли России и Ирана покинули бакинский порт (ФОТО)

16 августа 2019 20:07 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Находящиеся в нашей стране для участия в международном конкурсе "Кубок моря - 2019" малые артиллерийские корабли "Махачкала" и "Волгодонск" Каспийской флотилии ВМФ России и ракетные катера "Пейкан" и "Джовшан" ВМС Ирана покинули бакинский порт.

Об этом передает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны.

Отметим, что в ходе конкурса команды выполняли различные задания по этапам «Выполнение артиллерийских стрельб», «Борьба за живучесть корабля и спасательная подготовка» и «Морская подготовка».

Азербайджанские военные моряки стали победителями конкурса «Кубок моря-2019». Представители вооруженных сил Турции, Пакистана, Саудовской Аравии, Бахрейна и Объединённых Арабских Эмиратов принимали участие в конкурсе в качестве наблюдателей.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор:Ровшан Гусейнов)

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