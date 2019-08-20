Госкомитет Азербайджана выступил в связи с приближением месяца Мухаррам

20 августа 2019 20:22 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Во время религиозных церемоний в мечетях и других местах богослужения, в связи с началом месяца Мухаррам первого сентября, необходимо неукоснительно соблюдать предписания фетвы Управления мусульман Кавказа.

Об этом сказал зампредседателя Государственного комитета по работе с религиозными структурами Сиявуш Гейдаров на семинаре-совещании в Астаре на тему «Религия и идеологическая безопасность» , передает во вторник Trend.

Он сообщил, что в настоящее время многие страны мира страдают от религиозного экстремизма и террора, нарушается общественная стабильность в регионах.

"Использование религии террористическими и экстремистскими группами, влияющее на спокойствие и доверие населения, создает большую угрозу для государственной безопасности. С этой точки зрения, приобретает особое значение важная роль религии, ее влияние на нравственность и мораль человека, общественное сознание», - сказал Гейдаров.

По его словам, несмотря на то, что государство отделено от религии, оно несет прямую ответственность за религиозную ситуацию и безопасность граждан.

Зампредседателя, обратил внимание аудитории к серьезным мерам, принимаемым в стране с целью пресечения религиозного экстремизма, защиты граждан от влияния чуждых религиозных идеологий, а также сохранения религиозной стабильности в стране, отметив, что в настоящее время в мире, в частности в мусульманских странах религиозный фактор обладает незаурядной ролью в нарушении стабильности и международные силы искусно пользуются этим обстоятельством.

Гейдаров сообщил, что лучшим методом в борьбе с распространением вредных помыслов, таких негативных явлений, как сектантство и мазхабы, является активная просветительская работа.

В своем выступлении зампредседателя также подробно рассказал о важности воспитания патриотизма, развития идеи государственности, сохранении традиций и обычаев, национально-морального наследия, важности формировании общественного сознания, в частности среди молодежи в духе религиозной терпимости и толерантности.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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