Али Ахмедов: Те, кто готов жертвовать благополучием и будущим страны во имя каких-либо сомнительных интересов должны встречать жесткий отпор национальных сил

20 августа 2019 20:33 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - "Тактика вторжения во внутренние дела государств путем вмешательства в избирательный процесс стала широко применяться в последнее время. Громкие расследования в связи с этим, наверное, говорят о том, что использование современных политических технологий достигло опасного предела для суверенитета национальных государств".

Как сообщает во вторник Trend, такими мыслями поделился на своей странице в Facebook вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов.

Ахмедов отметил, что в настоящее время в США, Европе, России звучат серьезные предостережения по поводу вмешательства извне в избирательные процессы, как говорится, бьют тревогу.

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