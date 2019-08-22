Причина крушения МиГ-29 раскрыта

БАКУ /Trend/ - Министерством обороны проанализированы и изучены данные бортового регистратора ("черного ящика") и другие технические документы боевого самолета МиГ-29 Военно-Воздушных Сил Азербайджана, потерпевшего крушение 24 июля текущего года во время проведения в соответствии с планом тренировочного полета в ночное время, связанные с проведением полета.

Как сообщает Trend со ссылкой на сообщение министерства обороны, на основе последнего отчета Комиссии по расследованию авиационного происшествия, созданной по приказу министра обороны в связи с установлением причин крушения самолета, самолет, используемый для тренировочного полета, до момента аварии был в состоянии исправности и полной боеспособности

Изучение причин инцидента показало, что до падения в Каспийское море самолет столкнулся в воздухе с инородным телом (птицей или стаей птиц) и пилот получил травму. Согласно данным, полученным из "черного ящика", пилот пытался восстановить управление самолетом, чтобы избежать аварии, однако тяжелые ранения летчика сделали это невозможным и, как следствие, привели к аварии самолета.

В министерстве также отметили, что претензии, высказанные в некоторых средствах массовой информации, по поводу отсутствия в Азербайджане специалистов и специального оборудования для расшифровки информации, содержащейся в бортовых регистраторах ("черных ящиках") авиационных средств, необоснованны.

В министерстве обороны также отметили, что после каждого полета данные в "черном ящике" анализируются в специальной лаборатории профессиональными авиационными специалистами страны, определяется информация о полете, в результате чего создается полное представление о выполнении военным пилотом поставленных задач и техническом состоянии авиационного средства. "Учитывая все это, мы считаем целесообразным, положить конец непрофессиональным комментариям и необоснованным претензиям по данному вопросу" – сообщили в министерстве.

(Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

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